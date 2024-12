Wernigerode: Weekend für Väter und ihre Kinder mit Diabetes der Diabetiker Niedersachsen 2025

Vom Freitag, 25. April 2025

Bis Sonntag, 27. April 2025



Diese drei Erlebnistage in der Jugendherberge Wernigerode im sagenumwobenen Harz gehören ganz allein den Papas und ihren an Diabetes erkrankten Kindern.Das Wochenende eignet sich für Kinder im Alter von 10-16 Jahren mit Diabetes Typ 1 und ihre Väter. Die Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern mit Dusche und WC. Die Anzahl der Plätze ist auf 10 (Teil)familien begrenzt.

Professionell begleitet wird das Wochenende vom Diabetes-Coach Ivo Rettig von der Lernplattform dialetics, der eine ganze Reihe an die Vater-Kind-Bindung unterstützenden Aktivitäten im Säckel hat. Natürlich wird auch Gelegenheit sein, mal unter Vätern über die eigenen Sorgen, Nöte und Ängste zu sprechen, während der Nachwuchs ebenfalls unter sich ist.



Weiter Infos und Anmeldung: https://www.diabetiker-nds.de/aktiv-in-niedersachsen/termin/termin/news/fortbildung-weekend-fuer-vaeter-und-ihre-kinder-mit-diabetes