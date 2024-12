Vom Samstag, 14. Juni 2025 - 10:00

Am 14. und 15. Juni 2025 veranstaltet der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Deutschen Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes in Kooperation mit Borussia Düsseldorf und dem RIN Diabetes ein Tischtennis-Turnier für Menschen mit Diabetes. Die Teilnahme am Turnier ist kostenlos.

Das Turnier findet im „Mekka des Tischtennis“ statt, wie das vom Deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf betriebene Tischtennis-Zentrum auch genannt wird.

.Teilnahmeberechtigt sind Menschen mit Diabetes, die älter als 12 Jahre sind und Spaß am Tischtennis-Sport haben. Willkommen sind Sportbegeisterte mit und ohne Vorkenntnissen sowie Vereinsspieler*innen .

Infos & Anmeldung unter: www.diacup.de