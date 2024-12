Stuttgart: Hecker-Symposium 2025

Samstag, 22. Februar 2025, 09:00 - 16:00



Gemeinsam organisiert durch Bela Bartus (Reutlingen), Julian Ziegler (Tübingen), Reinhard Holl (Ulm) und durch die Selbsthilfe in Baden-Württemberg (Diabetiker BW) Teilnehmer bitte anmelden per e-mail an reinhard.holl@freenet.de

Zeitplan:

9:00 Klein, Holl Begrüßung, Ablauf

9:00-9:30 Freff M Mein Kind darf nicht mit! - Wie kann Inklusion in Kita und Schule aus medizinischer Sicht gelingen?

9:30-10:00 Hub R DIAschulisch - keine Angst vor Diabetes in Kita und Schule! - Schulungsangebot für Lehr- und Erziehungskräfte in BW

10:00-10:30 Ziegler J Diabetes in Kindertagesstätten

10:30-11:00 Teßmann A & Meßner K: Diabetes für die Schule – Diabetes in der Schule

11:00-11:30 Kaffeepause

11:30-12:00 Kamrath C Kind mit Diabetes – Familie mit Diabetes? Wer ist betroffen?

12:00-12:15 Haunstetter N Schulgesundheitsfachkraft bei Diabetes: praktische Beispiele

12:00-13:00 Familien mit betroffenen Kindern berichten aus ihrem Alltag in Hort, Kindergarten und Schule

13:00-14:00 Mittagspause mit Maultaschen Moderation Ziegler J, Bartus B

14:00-14:30 Hilgard D Positive Erfahrungen: Fünf Jahre Landesprojekt NRW "Diabetes in KiTa und Schule" - es kann gelingen!

14:30-15:00 Magg M Kinder mit Diabetes in der Schule? Wie Normalität (ohne Drama & Extrawurst) gelingen kann!

15:00-15:30 Towae A welche Unterstützungsangebote bietet die Selbsthilfe für Familien?

15:30-16:00 Bartus B Was hat sich in der Schule geändert? Was hat sich in der Schulung geändert? Oder haben sich die Kinder geändert?

16:00 Towae, Ziegler, Bartus, Holl: Zusammenfassung und Schlusswort

