Sonntag, 15. Dezember 2024, 19:00 - 21:00



Hey Du,

die Schule kann echt stressig sein, oder? Hausaufgaben, Klausuren, Lehrer, Freunde – und dann auch noch der Diabetes, der manchmal einfach nicht mitspielen will. Du bist damit nicht allein! Deshalb laden wir dich zu einer Online-Sprechstunde ein:

Schwerpunktthema dieser Veranstaltung diesmal NUR für Teens und Jugendlichen ab 11 Jahre

Schulstress und Diabetes? Wir sind für euch da

📅 Wann? Am 15.12.2024

🕖 Uhrzeit? Um 19:00 Uhr

👩⚕️ Mit wem? Diplom-Psychologin Isabel Lass und Carolin Bertsch von Diabetes-Kids.de

Das Besondere: Isabel und Carolin wissen genau, wie sich das anfühlt – sie haben selbst seit ihrer Kindheit Typ-1-Diabetes! Sie verstehen, was in deinem Kopf los ist, wenn der Schulalltag und der Blutzucker manchmal einfach nicht zusammenpassen wollen.

🌟 Was erwartet dich?

In der Sprechstunde geht es um all die Fragen, die dir im Alltag mit Diabetes und Schule begegnen können:

Wie gehe ich mit Stress in der Schule um, wenn der Zucker Achterbahn fährt?

Was sage ich, wenn jemand doofe Fragen zu meiner Pumpe oder meinem Sensor stellt?

Wie erkläre ich Lehrern und Freunden, was ich brauche?

Oder: Was, wenn mich das alles einfach nur nervt?

Und das Beste? Deine Themen sind hier genauso willkommen! Du kannst erzählen, fragen oder einfach zuhören.

🛑 Wichtig: Eltern? Bleiben diesmal draußen. Diese Runde ist nur für euch Kids und Teens!

Klingt gut? Dann sei dabei – wir freuen uns auf dich!

Dein Team von Diabetes-Kids.de 💙

Die offenen Online Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE

Wenn ihr diese kostenlosen Online Sprechstunden mit Eurer Spende unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies hier tun.

WICHTIG: Die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung ist begrenzt.

Also nehmt bitte nur teil, wenn ihr zum aktuellen Schwerpunktthema (siehe oben) eine Frage oder eine Problemstellung habt.