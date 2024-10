Wolfenbüttel: Selbshilfetreffen Typ F Selbsthilfegruppe Südostniedersachsen

Donnerstag, 07. November 2024, 16:15 - 18:00



Aufrufe : 24

Diabetes Typ 1- was nun?

Gut eingestellt und geschult verlassen die meisten Kinder nach der Diagnose eines Diabetes Typ 1 das Krankenhaus.

Im Alltag stellen sich jedoch schnell Unsicherheiten

ein und neue Fragen tun sich auf:

Der Umgang mit der Krankheit in der Familie, in KITA &Schule, auf einem Kindergeburtstag, im Urlaub oder im Sportverein - alles nicht so einfach in der Praxis!

Hier treten wir auf den Plan:

Wir ermöglichen es, Familien vom Typ F

mit anderen Betroffenen in einen lebhaften

und informativen Austausch zu treten.

Das ,,F“ steht für,,Familie“

und bringt zum Ausdruck, dass bei Erkrankung eines Kindes an einem Diabetes Typ 1 die ganze Familie und das ganze Umfeld betroffen ist, sozusagen einen,,Diabetes" vom Typ F hat.

Auch die Eltern stehen oft allein da mit den Tücken der

Krankheit. Unter der Marke Typ F haben wir deshalb

verschiedene Angebote für betroffene Kinder,

ihre Eltern und auch ihre Geschwister entwickelt,die dabei helfen, den schwierigen Alltag mit dem Diabetes zu meistern.