22. Düsseldorfer Diabetes-Tag

Samstag, 31. August 2024, 09:00 - 15:30



Am 31. August 2024 erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm. Von 9 bis 15:30 Uhr bieten wir eine Vielzahl an Vorträgen, eine große Industrieausstellung und zahlreiche kostenlose Mitmach-Aktionen.



Ärzte, Apotheker, Wissenschaftler sowie weitere Diabetes-Experten informieren in mehr als 25 Vorträgen über die neuesten Forschungsergebnisse, Insulinpumpentherapie, CGM-/FGM-Systeme sowie Begleit- und Folgeerkrankungen bei Diabetes. Auch Themen wie Closed-Loop, Motivation und Akzeptanz von Diabetes-Technologien werden diskutiert.



In mehreren Erfahrungsberichten teilen Menschen mit Diabetes ihre Erlebnisse, um praktische Alltagstipps zu geben und eine Plattform zum persönlichen Austausch zu bieten.



Auf der begleitenden Ausstellung präsentieren lokale und überregionale Unternehmen, Verbände sowie Vereine ihre Angebote, Produkte und Dienstleistungen.



Bei unserem Gesundheits-Parcours können Sie an verschiedenen Ständen kostenlose Angebote (z.B. Test des Reaktionsvermögens, Augenhintergrunduntersuchung, Lauf- und Gangbildanalyse) wahrnehmen. Unter den Teilnehmenden des Gesundheits-Parcours werden attraktive Preise verlost.



Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos und der Zugang ist barrierefrei. Wir empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.



Komme Sie vorbei & stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten vor Ort.