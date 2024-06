Vom Freitag, 25. Oktober 2024 - 17:00

Bis Sonntag, 27. Oktober 2024 - 13:00



Aufrufe : 36

Der FC Diabetes e.V. sucht Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes zur Teilnahme am internationalen Fußballturnier "K1ck Without Limits" in Neufahrn bei Freising.

Du hast Interesse und bist Fußballjahrgang 2007–2016?

Dann schreibe uns an info@fcdiabetes.de oder kontaktiere uns via Facebook oder Instagram!