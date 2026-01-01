Dachau und Fürstenfeldbruck: Treffen der Elterninitiative Sweetlife

Mittwoch, 13. Mai 2026, 19:30
Aufrufe : 40441
Kontakt: Dorothea Fading
Wir sind ein recht großer Haufen bunt zusammgewürfelter Eltern. Bei uns kann es durchaus mal lustig zugehen aber auch ernste Diabetes Themen werden besprochen. Hilfe findet man eigentlich immer. Sei es Fragen zum Diabetesmanagement, technische Hilfe, einen geeigneten Babysitter oder die passenden Reisetipps.
Treffen: 2. Mittwoch in den ungeraden Monaten, genaue Uhrzeit und Treffpunkt bitte per E-Mail erfragen! Wir treffen uns mal im Raum Dachau und mal im Raum Fürstenfeldbruck. Bitte genauen Treffpunkt erfragen unter E-Mail:dorothea_blum@yahoo.de oder über WhatsApp 0176-21364225
Ort Dachau und Fürstenfeldbruck
E-Mail: dorothea_blum@yahoo.de
WhatsApp 0176-21364225
WhatsApp 0176-21364225