Nottuln: Diabetes Stammtisch Familientreffen - Alpaka Hof Gausepohl

Samstag, 27. April 2024, 15:00 - 19:00



Aufrufe : 43

Diabetes Stammtisch Familientreffen

Das nächste Treffen des Diabetes Stammtisch findet gemeinsam mit Eltern, Großeltern, Kindern, Geschwistern und Co. am Samstag, den 27.04.2024 auf dem Alpaka Hof Gausepohl in Schapdetten statt.

Die Adresse ist Leopoldshöhe 2 in 48301 Nottuln

Uhrzeit: 15 bis 19 Uhr

Wir freuen uns über den ermäßigten Eintritt von 6 Euro pro Person.

Auf dem Hof gibt es verschiedene Tiere, Fahrzeuge, Trampoline und vieles mehr. Zudem überdachte Aufenthaltsräume und ein zentrales Stübchen.

Teller, Gläser und Besteck ist vor Ort. Bitte bringt jeder etwas zu Essen und zu trinken für das Buffet mit. Ein Grill steht zur Verfügung. Grillgut also gerne auch mit einpacken.

Wir sammeln den Kostenbeitrag gerne im Vorfeld ein. Bitte überweist die Anzahl der Personen mal 6 Euro ab sofort per Paypal an: miriamh81@hotmail.de

Wir freuen uns auf eine schönen Nachmittag und ein aufschlussreiches Miteinander 😊

PS: Alle zwei Monate findet für die Region Münsterland ein Diabetes Stammtisch für Eltern, Großeltern und betreuende Personen von Kindern mit Diabetes Typ 1 statt. Zudem gibt es eine WhattsApp Gruppe. Bei Interesse meldet Euch gerne unter 0176-31706743

Mehr Info https://www.kotten-kunterbunt.de/diabetes