Alle zwei Monate findet ein Stammtisch für Eltern, Großeltern und betreuende Personen von Kindern die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind statt. Ziel ist es, sich in lockerer Atmosphäre untereinander auszutauschen und ein regionales Elternnetzwerk zu etablieren. Derzeit findet das Treffen abwechselnd in Münster und Havixbeck statt. Es besteht eine WhatsApp-Gruppe für Eltern von Kindern mit Diabetes Typ 1. Hier kann man sich schnell und unkompliziert auszutauschen bei verschiedensten Problemen oder Fragen, die im Alltag von Kindern mit Diabetes Typ 1 auftauchen. In der WhattsApp Gruppe werden auch die Treffpunkte für den Stammtisch bekannt gegeben. Zusätzlich zum Stammtisch werden Familientreffen organisiert. Bei Interesse meldet Euch gerne unter 0176-31706743.
Weitere Infos unter www.kotten-kunterbunt.de/diabetes