NRW: DDH-M Reitercamp 2024

Vom Samstag, 20. Juli 2024

Bis Freitag, 26. Juli 2024



Das besondere Ereignis ist für Kinder und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1.

Vom 20.07. – 26.07.2024 für Kinder und Jugendliche von 8 – 16 Jahren

Die Deutsche Diabetes - Hilfe - Menschen mit Diabetes, Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V., veranstaltet in Kooperation mit dem Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. vom 20.07.-26.07.2024 ein Reitercamp speziell für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 im Alter von 8- 16 Jahren.

Vor Ort findet eine sehr enge Betreuung durch 8 erfahrene Diabetesberater:innen, Reitlehrer:innen, einer Nachtschwester sowie einer Hauswirtschaftlerin statt.

Neben dem Interesse am Reitsport und der Pferdeliebe lernen die Kinder sich und den Diabetes, insbesondere im sportlichen Rahmen besser kennen und können sich außerhalb ihres gewohnten Umfeldes weiterentwickeln. Sie lernen von- und miteinander und sehen, dass sie mit ihrem Diabetes nicht alleine sind.

Die Kinder erlernen unter qualifizierter/geschulter Aufsicht den Umgang mit Pferden und Ponys. Sie erhalten täglich qualifizierten theoretischen und praktischen Reitunterricht und können sich reitsportlich weiterentwickeln.

Es besteht zum Ende des Kurses, bei entsprechendem Leistungsstand, die Möglichkeit ein Reitabzeichen zu absolvieren.

Zusätzlich wird es tägliche kurze und individuelle Diabetesschu lungen in Bezug auf den Blutzucker - Tagesablauf und Verbesserungen/Reflektionen geben, aber auch thematische Schulungen (Hypo– und Hyperglykämie, Ketoazidose und Ernährung) finden statt.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung per Mail bis zum 31.05.2024

an: kathrin.bahr@ddh-m.de

Mehr Infos : https://nrw.menschen-mit-diabetes.de/