Mönichkirchen: ÖDV Schi- und Rodelwochenende

Vom Freitag, 16. Februar 2024

Bis Sonntag, 18. Februar 2024



ÖDV Schi- und Rodelwochenende in Mönichkirchen am Wechsel vom 16. bis 18. Februar 2024 für Eltern mit Kindern mit Diabetes von 3 bis 14 Jahren im „Alpengasthof Enzian“, Familie Reithofer, 2872 Mönichkirchen, Schwaig 148. Ein Wochenend-Schiurlaub mit Ihren Kindern, Urlaubsgefühl pur - in der herrlichen Wechsel-Landschaft, eine sichere Schneelage und Familie Reithofer vom Alpengasthof „Enzian“ die für eine ausgezeichnete Verpflegung sorgt.

Mehr Infos unter https://diabetes.or.at/aktivitaeten/terminuebersicht