Spiel, Spaß und Information in Bad Harzburg: Eltern-Kind-Treff der Diabetiker Niedersachsen 2024

Sonntag, 18. Februar 2024, 11:00 - 16:00



Spiel, Spaß, Unterhaltung und eine große Portion Information:Der landesweite Eltern-Kind-Treff der Diabetiker Niedersachsen in Bad Harzburg wird auch 2024 Familien vom Typ F wieder begeistern. Am Sonntag, 18. Februar 2024, laden wir in der Zeit von 11 - 16 Uhr zum zwanglosen Eltern-Kind-Treff in den Känguroom Bad Harzburg, Niedersachsens größtem "Fun und Jump Park", ein.



Neben dem betreuten Spielangebot, speziell abgestimmt auf Kinder mit Diabetes Typ 1, steht in den zwei Hallen auch dieses Mal wieder das Frühstücksrestaurant als Ruhezone und Infothek exklusiv zur Verfügung. Mehrere namhafte Hilfsmittelhersteller stellen sich dort den Fragen der Eltern und stellen ihre Produkte vor.



Weiter Infos und Anmeldung: https://www.diabetiker-nds.de/news/meldung/news/spiel-spass-und-information-in-bad-harzburg-eltern-kind-treff-2024