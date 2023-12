Fahrsicherheitstraining für junge Erwachsene mit Diabetes Typ 1 im Alter von 18-30 Jahren

Samstag, 24. Februar 2024, 08:00 - 16:00



Aufrufe : 6

Am 24. Februar laden wir, der DBW Diabetiker Baden-Württemberg e.V., junge Erwachsene ein, an einem Fahrsicherheitstraining am Hockenheimring teilzunehmen. Das Programm startet um 10 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Betreuung ist vor Ort.

Voraussetzung: Diabetes Typ 1, Führerschein, 18-30 Jahre

Programm (vorläufig):

Verkehrsrecht und Diabetes - Regeln und Praxis (RA Oliver Ebert)

Do's and Dont's im Straßenverkehr (Stephan Müncheberg)

Gefahrprävention im Straßenverkehr (Uwe Groß)

Hypoglykämien - Ursachen, erkennen, vermeiden (Prof. Hans-Peter Hammes)

Fahrsimulation (Claus Hering und Knuth Gerstner)

Präventionsvorträge Alkohol & Drogen oder E-Scooter (Claus Hering und Stefan Engelhardt)

BlazePods (Anja Sachsenmeier)

Diabetesberatung / Hypoglykämie (Helene Klein)

Fundusuntersuchung (Prof. Hans-Peter Hammes)

Führung Hockenheim-Ring

Weitere Infos und Anmeldung: https://www.diabetiker-bw.de/news/veranstaltungen/fahrsicherheitstraining-am-hockenheimring/