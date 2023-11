t1day - Der Tag von, mit und für Typ 1er!

Mittwoch, 31. Januar 2024, 09:00 - 16:30



Der Tag von, mit und für Typ 1er!

t1Day 2024 - "Zukunft beginnt jetzt!“

Unsere Erfahrungen heute und die Möglichkeiten morgen.

Sonntag, 28.01.2024 in Berlin und virtuell!

Der Tag von, mit und für Typ 1er findet am 28.01.2024 als hybrid Event statt.

An der virtuellen Veranstaltung könnt ihr von überall aus mit einem internetfähigen Endgerät teilnehmen!

Es gibt sogar ein Familienticket! Ihr könnt bis zu zwei Kinder unter 14 Jahren kostenfrei zur Veranstaltung vor Ort mitbringen. Gebt diese Information bitte im Check-Out beim Ticketkauf mit an.

