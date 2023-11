Stark & selbstbewusst mit Diabetes: Selbstverteidigung & Gewaltprävention für Kinder (6 bis 12 Jahre)

Samstag, 25. November 2023, 10:00 - 13:00



Aufrufe : 8

Dank der heutigen Therapiemöglichkeit können Kinder mit Diabetes ein Alltag führen, der sich kaum von dem Anderer unterscheidet. Doch Sticheleien wie „Du und Dein Diabetes – sind doch alles Ausreden...“ hört man trotzdem häufig. Mobbing durch ältere oder gleichaltrige Kinder hat in den letzten Jahren zugenommen. Was bleibt ist ein Gefühl der Hilflosigkeit. Hier setzt der Selbstverteidigungs- und Gewaltpräventionskurs für Kinder an.

In dem Workshop lernen sie:

• NEIN zu sagen

• Training und Aufbau des Selbstvertrauens

• Verhalten in Konfliktsituationen und Techniken zur Abwehr von Angriffen



Trainer: Thomas Würmser, SV-Lehrer und Gründer von selbstverteidigung4you

Datum/Uhrzeit: Samstag, den 25. November 2023, 10.00 – 13.00 Uhr



Bitte mitbringen: Sportkleidung, Turnschuhe und ein Sitzkissen.



Während des Kurses haben die Eltern die Möglichkeit, sich im benachbarten Café untereinander mit anderen Eltern auszutauschen.

Bei Interesse bitte direkt im Fachgeschäft anmelden unter 0841-4567 7600 oder per Email unter ingolstadt@diaexpert.com