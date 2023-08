DIA-AID Live hybrid: Insulinmanagement mit modernen AID-Systemen - Wissen nimmt Angst

Samstag, 2. September 2023, 09:30 - 17:00



Eingebettet in unser Familien-Bildungswochenende in Oldau bieten wir am Samstag, 2. September, unser erstes großes DIA-AID live hybrid rund um AID-Systeme und den Umgang mit dem Diabetes in der Familie. Das heißt, auch Du kannst von zu Hause, oder gar unterwegs mit dem Smartphone, dabei sein.

Im ersten Block ab 9.30 Uhr werden wir nach einem motivierenden Warm-Up von Kinderdiabetologin und Empowerment-Coach Dr. Katja Schaaf und Motivations-Coach Michelle Schmidt direkt von den Herstellern alle gängigen zugelassen AID-fähigen Insulinpumpen (davon eine bisher nur angekündigt) der Reihe nach vorgestellt bekommen. Mit dabei sind die Hersteller-Firmen: Medtronic, Ypsomed, Insulet Roche & VitalAire.

Moderiert wird die Veranstaltung von: Dr. med. Sandra Schlüter, Fachärztin für Innere Medizin in Northeim, Diabetologische Schwerpunktpraxis KVN. Sandra Schlüter ist Vorsitzende Verband niedergelassener Diabetologen Niedersachsen (VNDN) und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Technik (AGDT) der DDG.

Mit der kontroversen Frage nach dem Sinn oder Unsinn der Früherkennung und Verzögerung von Diabetes Typ 1 wagen wir uns ab 15.30 Uhr in einer großen Diskussionsrunde mit den Eltern vor Ort und den Interessierten an den Bildschirmen zu Haus an ein ganz heißes Eisen. Wir sind sehr gespannt darauf, die ethischen Fragen, die sich hier auftun, mit Euch zu diskutieren!



Das Programm im Überlick

09:30 Uhr „Diabetes ist Einstellungssache“ Warm-Up mit Dr. med. Katja Schaaf & Michelle Schmidt

09:50 Uhr„Chancen & Risiken des Insulinmanagements mit modernen AID-Systemen“ Einleitungsvortrag von Dr. med. Sandra Schlüter

10:00 Uhr„Moderne Insulinpumpen: vernetzt, handlich & verbunden“ Vorstellung verschiedener Modelle durch die Hersteller

11:30 Uhr„Diabetesmanagement ist individuell: Das richtige System für jedermann“ Diskussionsrunde

12:15 Uhr Pause (mit Mittagessen & Markt der Möglichkeiten, offline)

15:00 Uhr „Ob Penner oder Pumper: Du entscheidest!“ Talkrunde mit Sascha Schworm & Michelle Schmidt

15:30 Uhr „Versuchskaninchen Kind? Positionen zu Früherkennung & Verzögerung von Diabetes Typ 1“ Große Diskussionsrunde rund um Teplizumab, Screenings & Register

Die Teilnahme ist kostenlos. Für dieses DIA-AID live hybrid benutzen wir die Software "Zoom". Bitte beachtet hier die AGB. Anmeldung und weiter Infos: https://www.diabetiker-nds.de/news/meldung/news/dia-aid-live-hybrid-insulinmanagement-mit-modernen-aid-systemen-wissen-nimmt-angst