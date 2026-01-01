Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de

Aufrufe : 214575

Die Diagnose Typ 1 beim eigenen Kind löst eine Welle von Unsicherheiten, Wut und Ängsten aus, mit denen sich Eltern insbesondere am Anfang überfordert und alleine gelassen fühlen.

Die Gruppe richtet sich primär an Eltern mit diabetischen Kindern Typ 1. Aber auch Erwachsene mit dieser Form der Autoimmunerkrankung sind herzlich eingeladen, ihr Wissen und ihren Mut an Betroffene weiterzugeben.

Wir treffen uns immer am ersten Donnerstag eines neuen Monats um 16:00 Uhr.

Kontakt unter http://www.zuckerstarkekids.de