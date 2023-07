DIABETIKA 2023

Dienstag, 19. September 2023, 10:00 - 17:00



Patientenkongress sowie berufsgruppenübergreifende Fortbildung für Diabetes-Fachkräfte AGENDA Fachvorträge

Hiermit laden wir Sie herzlich zur DIABETIKA am 16. September 2023 in die Mercatorhalle in Duisburg ein. Ein umfangreiches Programm erwartet Sie:

Verschiedene Fachvorträge

Testprogramm Dexcom G7 – Registrieren Sie sich vor Ort zum Testprogramm!

Dexcom Sportparcour

Dexcom Warrior – Tauschen Sie sich direkt am Stand mit einem Warrior aus!

Dexcom CLARITY – Erfahren Sie mehr zu unserem digitalen Analysetool!

Agenda Fachvorträge

Moderation Sascha Schworm, Zuckerjunkies Tuningen

10:15-11:00 Uhr Diabetes, Sexualität und Schwangerschaft: Wie kann uns die neue Technologie dabei unterstützen? - Kathi Korn, Dexcom Warrior

11:30-12:15 Uhr State of the Art in der Pädiatrie: AID Systeme von der Wiege an - Dr. Louisa van den Boom, DRK Krankenhaus Kirchen

12:30-13:15 Uhr Ernährung einfach endlich sichtbar - Susanne Müller, Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe

13:30-14:15 Uhr Die „Rezeptreise“ – Ein Blick hinter die Kulissen - Nicole Schmidt, Dexcom Deutschland& Norbert Kuster, Deutsche Diabetes Hilfe

14:30-15:15 Uhr Mit Diabetes um die Welt - Ivo Rettig, Dialetics Deutschland

15:30-16:15 Uhr Ausblick 2023-2024: Was gibt es Neues? Veranstaltung für Patienten mit ICT Typ 1 & Typ 2 - Dr. Hansjörg Mühlen, Diabetologikum Duisburg

Die Veranstaltung ist beim VDBD zur Zertifizierung mit Fortbildungspunkten eingereicht.

Wir freuen uns auf Sie und auf viele interessante Gespräche.



Ihr Dexcom-Team