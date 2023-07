21. Düsseldorfer Diabetes-Tag

Samstag, 2. September 2023, 10:00 - 15:30



Die Besucher*innen erwartet am 02. September 2023 in der Handwerkskammer Düsseldorf ein abwechslungsreiches Programm mit einem breit gefächerten Vortragsprogramm, einer umfangreichen Industrieausstellung sowie der Möglichkeit an zahlreichen kostenlosen Mitmach-Aktionen aktiv teilzunehmen.

Von 10:00 bis 15:30 Uhr informieren Ärzt*innen, Wissenschaftler*innen sowie weitere Diabetes-Expert*innen in mehr als 25 Vorträgen u.a. über Neuigkeiten aus der Forschung, dem Bereich der Insulinpumpentherapie und CGM-/FGM-Systeme. Auch die Themen Closed-Loop und Entwicklungen in der automatischen Insulindosierung sowie Aspekte wie Motivation und seelische Gesundheit werden diskutiert. Neben den mit Diabetes verbundenen Begleit- und Folgeerkrankungen werden zahlreiche Hilfestellungen für den Alltag praxisnah vorgestellt.

Auch für Familien und junge Menschen mit Diabetes bietet der Diabetes-Tag eine Austauschmöglichkeit. Neben Fachvorträgen werden in den anschließenden Erfahrungsberichten persönliche Erlebnisse von Menschen mit Typ-1-Diabetes und einfache Hilfestellungen für den Alltag praxisnah vorgestellt.

Auf der begleitenden Industrieausstellung präsentieren mehr als 30 lokale und (über)regionale Unternehmen, Verbände sowie Vereine ihre Angebote, Produkte und Dienstleistungen. Im Rahmen des Gesundheits-Parcours können die Besucher*innen an kostenlosen Übungen (z.B. individuelle Blutdruck-, HbA1c-, Blutglukose- und Fußdruck Messung, Test des Reaktionsvermögens) an vielen verschiedenen Ständen aktiv teilnehmen. Unter den Teilnehmenden des Gesundheits-Parcours werden attraktive Preise verlost.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.duesseldorfer-diabetestag.de