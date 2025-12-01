Zum Hauptinhalt springen

Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam
Mittwoch, 17. Dezember 2025, 16:00 - 18:00
Kontakt: https://www.treffpunktfreizeit.de/

Jede 2. Woche des Monats, mittwochs von 16-18 Uhr, ungezwungener Austausch mit Kindern und Eltern, nach Bedarf fachgerechte Themen- und Diskussionsschwerpunkte
Adresse: Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam, https://www.treffpunktfreizeit.de/

Ort Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam
