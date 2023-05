Berlin: Vorstellung von DEXCOM G6 / G7 im Diashop Fachgeschäft

Donnerstag, 15. Juni 2023, 17:30 - 19:00



Aufrufe : 7

EINLADUNG für Patienten mit Insulintherapie - Das rtCGMSystem Dexcom live erleben

Dexcom kostenfrei* testen

Das erwartet Sie bei unserer Veranstaltung

Probetragen eines Dexcom Sensors*

Tipps & Tricks zur kontinuierlichen Glukosemessung

Snacks und Getränke

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Bitte melden Sie sich im Fachgeschäft an, gerne auch telefonisch unter 030 / 437 790 21 oder per Mail an

prenzlauer-berg@diashop.de

* kostenfrei bei Ausfüllen eines Fragebogens

Quellverweis: Dexcom vom 25.5.2023