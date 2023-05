Schwanewede: Sattelfest den Diabetes meistern: Westernreiten vom Typ F

Freitag, 19. Mai 2023, 13:00 - 19:00



Am Freitag, 19. Mai, lädt die „Typ-F“-Selbsthilfegruppe Bremer Umland der Diabetiker Niedersachsen auf der Flachsberg Ranch in Schwanewede zu einem Reit- und Erlebnistag für Familien mit Kindern mit Diabetes. „Typ F“ – das steht für die ganze Familie, Geschwisterkinder sind selbstverständlich ebenso willkommen.

Reiten im Westernstyle

Unter Leitung von Westernreiterin Jessica Bunke wird es für die Kinder ein professionell betreutes Reit- und Interaktionsangebot rund um die Pferde der Ranch geben, welches nicht nur das Reiten umfassen, sondern auch den richtigen Umgang und die Pflege der Tiere aufzeigen wird. Auf der ganz im Westernstyle gehaltenen Ranch ist aber natürlich auch für das leibliche Wohl aller Beteiligten gesorgt. Zum Selbstkostenpreis stehen ein Grill und ein Getränkewagen bereit.

Austausch und kompetente Infos

In lockerer Atmosphäre ist es auf der von der Handelskrankenkasse (hkk) geförderten Veranstaltung für die Eltern somit möglich, sich parallel zum Freizeitangebot für die Kleinen umfangreich auszutauschen und nachhaltig zu vernetzen. Kompetente Ansprechpartner aus den Reihen der Diabetiker Niedersachsen stehen ebenso zur Verfügung, wie die Vertreter der Hilfsmittel-Hersteller Carina Grimm von VitalAire und Mark Tonne von Abbott, die für Fragen und Informationen ansprechbar sind. Probleme, Sorgen, Nöte im Umgang mit dem Diabetes des Nachwuchses, aber auch Ratschläge und wertvolle Erfahrungen – hier kann alles auf den Tisch. Auch die Bürgermeisterin von Schwanewede, Christina Jantz-Herrmann, wird sich ein Stelldichein geben.

Anmeldung erbeten

Die Anzahl der Reitplätze ist begrenzt, also schreibt bitte in die Anmeldung, welche Eurer Kinder das Angebot nutzen wollen und welche ggf. nicht.Für Mitglieder des Diabetiker Niedersachsen e.V. ist das Reit-Angebot kostenlos, Nicht-Mitglieder zahlen einen Selbstkostenbeitrag von 5 Euro pro Kind. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr und endet offiziell um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Anmeldung per Mail: joerg.ernecker@diabetiker-nds.de