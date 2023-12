Nortorf: Dia Treff Nortorf

Aufrufe : 10135

Selbsthilfegruppe für Eltern von an Diabetes erkrankten Kindern und ihre Geschwister.

Wir treffen uns in der integrativen Kita in Nortorf jeden zweiten Montag im Monat in der Zeit von 15-17uhr. Die Kinder können spielen und toben, während die Eltern Zeit zum Austausch haben.