Brigels (GR): Diabetes Lager 2023

Vom Sonntag, 6. August 2023

Bis Freitag, 11. August 2023



Für Kinder und Jugendliche aus der Ostschweiz (Kantone AI, AR, GL, GR, SG und TG) sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein und der ganzen Schweiz.

Auch in diesem Jahr bieten wir im Kanton Graubünden – auf der schönen Sonnenterrasse von Brigels – unser Lager an, welches von Sonntag, 06. August bis Freitag, 11. August 2023 dauert. Viel Spass in einer Gruppe mit Gleichgesinnten ist wesentlicher Bestandteil des Lagers und steht bei uns an erster Stelle. Freue Dich schon jetzt auf eine erlebnis und abwechslungsreiche Woche! Wir sorgen für viel Sport, Spass und Spiel.

Mehr Infos https://www.diabetesgl-gr-fl.ch/