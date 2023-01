Bodensee: Pfingstfreizeit für Kinder mit Diabetes der AG Diabetes, Sport und Bewegung e. V. der DDG

Vom Freitag, 2. Juni 2023

Bis Montag, 5. Juni 2023



„Diabetes – im Mittelpunkt und doch am Rande“

Auch in 2023 gibt es am Bodensee wieder die bewährte Freizeit für Kinder mit Diabetes! Wir bieten allen teilnehmenden Kindern Tage voller Spiel, Sport und Spaß am Bodensee. Ganz nebenbei bekommen die Kinder und Jugendlichen täglich Schulungen, in denen sie mehr über ihre Krankheit lernen. So trainieren sie ihre Selbstständigkeit und bauen Ängste ab. Eine Rundumbetreuung ist durch diabetologisches Fachpersonal gewährleistet.

Das Wichtigste in Kürze:

Was? Vier Tage „erlebnispädagogische Freizeit für Kinder mit Typ 1 Diabetes“ mit viel Sport, Spiel und Spaß

Wann? 02. – 05.06.2023

Wo? Naturfreundehaus Bodensee, Radolfzeller Str. 1, 78315 Radolfzell-Markelfingen, Tel. 07732-823770 (Bitte für die Anreise selbst sorgen!)

Wer? 20 Kinder mit Diabetes Typ 1 im Alter von 9-13 Jahren

Wieviel? Euro 250,00

Mehr Infos: https://www.diabetes-bewegung.de/die-ddg/arbeitsgemeinschaften/sport/patienten/typ-1-ferienfreizeiten-fuer-kinder-mit-diabetes#