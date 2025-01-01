Aufrufe : 14377

Der 14. November ist der Geburtstag von Frederick G. Banting, der 1921 das lebenswichtige Hormon Insulin entdeckte. An diesem Tag feiern Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt den Weltdiabetestag. Das internationale Symbol für Diabetes und den Weltdiabetestag ist der "Blue Circle" - ein blauer Kreis. Und seit wenigen Tagen ist die neue Webseite www.weltdiabetestag.de online.

Das Programm am 14. November umfasst u.a. den virtuellen Patiententag von diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe. Außerdem veranstaltet #dedoc° ein virtuelles Community-Event, den #docday°, bei dem Ihr Eure eigene Geschichte erzählen könnt!

Infos und Anmeldung unter www.weltdiabetestag.de