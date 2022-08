smovey Fitness - ein außergewöhnliches Trainingsgerät bringt Spaß in jeder Altersgruppe

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 17:00 - 19:00



smovey ist ein innovatives Schwingringsystem mit vier frei beweglichen Stahlkugeln innerhalb des Rings. Sie erzeugen eine Vibration und tieferliegende Muskulatur sowie Bindegewebe werden trainiert. Der Moosgummigriff sorgt für ein angenehm weiches Gefühl in den Händen.

Das sanfte bis kraftvolle Ganzkörpertraining wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Langfristig senkt es den Blutzucker, reduziert den Insulinbedarf und verbessert das Krankheitsbild.

Trainerin Anette Wagner wird uns schrittweise in die smovey Technik einführen und einen kleinen Einblick in Workout-, Fatburner- und Lymphübungen geben. Für jede Altersgruppe und Fitness können verschiedene Ringe ausprobiert werden. Der Spaß steht an diesem Abend absolut im Vordergrund. Diabetesberaterin Silke Müller-Pistor unterstützt zum Thema Diabetes und Sport.