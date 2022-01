Weißenhäuser Strand: Eltern-Kind-Schulungs-Wochenende im Norden

Vom Freitag, 23. September 2022

Bis Sonntag, 25. September 2022



Reise für Diabetesfamilien an die Ostsee zum Thema Transition

Das Diabetes-Schulungswochenende für die ganze Familie mit Diabetes-Kindern wird 2022 wieder im Resort Weißenhäuser Strand stattfinden. Auch dieses Jahr wird es ein tolles Programm geben, zusammengestellt mit sportlichen Aktivitäten, sowie Seminaren und Vorträgen zur Transition bis hin zum Diabetes-Schnack.

Die DDH-M bietet dieses intensive Eltern-Kind-Schulungswochenende Familien an, die an Diabetes Typ 1 erkrankte Kinder haben. Der Fokus liegt hierbei auf den vorbereitenden Wechsel von der Kinder- in die Erwachsenen­medizin bei Diabetes, die Transition. Das Besondere ist, dass auch die Geschwisterkinder dabei sind. Die Bewältigung des Diabetes-Alltags gelingt nur, wenn alle Familien­mitglieder "an einem Strang ziehen".

Mehr Infos unter https://menschen-mit-diabetes.de/projekte/eltern-kind-wochenende-ostsee