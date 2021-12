Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend Treff Duisburg

Dienstag, 1. März 2022

Aufrufe : 8

Herzlich Willkommen bei der Dia Jugend

für Kinder, Jugendliche, Angehörige und Interessierte jeden 1. Dienstag im Monat ab 15:00 Uhr.



Die Kinder und Jugendlichen lernen mit ihrem Diabetes zu leben ihn zu akzeptieren und in verschiedenen Situationen damit umzugehen.

Wichtig für Kinder und Jugendliche mit Diabetes ist es zu erleben, was alles mit und trotz Diabetes möglich ist. Das gelingt sehr gut mit organisierten Freizeiten, in denen der Diabetes immer dabei ist, aber nicht im Vordergrund steht.





Alle Infos auf www.diajugend.de