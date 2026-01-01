Zum Hauptinhalt springen

Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg
Dienstag, 03. März 2026, 16:00
Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat 16:00 Uhr im Jugendzentrum Adlerstr. 57, 47055 Duisburg Wanheimerort.

Weitere Termine werden in der Gruppe besprochen.
Gerne könnt ihr den Ersttermin auch mit uns vereinbaren.
Telefon: 0203 – 73 88 54 21 Mobil: 0151 – 17 06 19 97

Mehr Infos und weitere Termine unter diajugend.de

Ort Jugendzentrum Adlerstr. 57, 47055 Duisburg Wanheimerort
