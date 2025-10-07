Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg

Aufrufe : 213745

Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat 16:00 Uhr im Jugendzentrum Adlerstr. 57, 47055 Duisburg Wanheimerort.

Weitere Termine werden in der Gruppe besprochen.

Gerne könnt ihr den Ersttermin auch mit uns vereinbaren.

Telefon: 0203 – 73 88 54 21 Mobil: 0151 – 17 06 19 97

Mehr Infos und weitere Termine unter diajugend.de