Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim
Mittwoch, 01. April 2026, 19:00 - 21:00
Kontakt: A. Quintus, Telefon 0176-70566409.

Die Gruppe trifft sich in der Regel jeden ersten Mittwoch im Monat im Saal unter der Kat.Kirche in Eutingen / Baden von 19:00 bis 21:00 Uhr.
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Ort Kat.Kirche in Eutingen / Baden
