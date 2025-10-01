Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V.

Aufrufe : 183170

Wir helfen uns gegenseitig, tauschen uns im Eltern-Gespräch aus, machen gemeinsamse Ausflüge und Reisen mit den Kindern, organisieren ggf. Vorträge und Schulungen, geben Tipps bei Fragen mit Krankenkassen und dem Versorgungsamt.

Wir sind offen für alle Menschen, die mehr wissen möchten zum Thema Diabetes. Bei uns erfahren Kinder und Jugendliche in der Gruppe, daß Diabetes nicht die Hauptsache sein muß!

Treffen: jeden ersten Mittwoch im Monat (außer Schulferien und Feiertage), 20:00 Uhr in der Gaststätte Gaststätte Kommer, Forster Linde 55-57, 52078 Aachen

1. Vorsitzende Barbara Bürger, Kontakt über eidkuj.aachen@web.de

2. Vorsitzende Dr. Silke Isenhardt, Kontakt über s.isenhardt@hotmail.de

Ort Gaststätte Kommer, Forster Linde 55-57, 52078 Aachen