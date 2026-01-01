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Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg
Freitag, 28. August 2026
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Wir treffen uns 1x monatlich (jeweils am letzten Freitag im monat)  abwechselnd in den Orten Altach und Nenzing
Willkommen sind nicht nur Vorarlberger sondern auch Menschen mit Diabetes aus der Schweiz und Deutschland

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