Zum Hauptinhalt springen

Werde unser Facebook Fan

Als iCal-Datei herunterladen
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg
Freitag, 31. Oktober 2025
Vorherige Wiederholung
Nächste Wiederholung
Aufrufe : 188147
Kontakt: diabetes.vorarlberg@gmail.com

Wir treffen uns 1x monatlich (jeweils am letzten Freitag im monat)  abwechselnd in den Orten Altach und Nenzing
Willkommen sind nicht nur Vorarlberger sondern auch Menschen mit Diabetes aus der Schweiz und Deutschland

Anmeldung unter diabetes.vorarlberg@gmail.com

Event hinzufügen