Kaiserslautern: Treffen des Elternkreises für Familien mit Kindern mit Diabetes Mellitus Typ 1

Freitag, 07. November 2025, 18:00
Wir sind ein Elternkreis, deren Kinder (0-18 Jahre) an Diabetes Mellitus Typ 1 erkrankt sind.
Regelmäßige Treffen
An jedem ersten Freitag um 18:00 Uhr im Gasthaus Licht-Luft, Entersweilerstr. 51, 67657 Kaiserslautern
Bei schönem Wetter haben die Kinder die Möglichkeit, draußen gemeinsam zu spielen
Falls der Freitag auf einen Feiertag fällt, findet das Treffen am nächstfolgenden Freitag statt.
Mehr Info und Kontakt unter http://www.diakids-kl.de
Ort Gasthaus Licht-Luft, Entersweilerstr. 51, 67657 Kaiserslautern