Kaiserslautern: Treffen des Elternkreises für Familien mit Kindern mit Diabetes Mellitus Typ 1

Wir sind ein Elternkreis, deren Kinder (0-18 Jahre) an Diabetes Mellitus Typ 1 erkrankt sind.

Regelmäßige Treffen

An jedem ersten Freitag um 18:00 Uhr im Gasthaus Licht-Luft, Entersweilerstr. 51, 67657 Kaiserslautern

Bei schönem Wetter haben die Kinder die Möglichkeit, draußen gemeinsam zu spielen

Falls der Freitag auf einen Feiertag fällt, findet das Treffen am nächstfolgenden Freitag statt.

Mehr Info und Kontakt unter http://www.diakids-kl.de