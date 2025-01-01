Zum Hauptinhalt springen

Frohe Weihnachten
Vom Donnerstag, 24. Dezember 2026
Bis Freitag, 25. Dezember 2026
Allen unseren Besuchern und ganz besonders unseren Diabetes-Kids wünschen wir ein frohes und besinnlichen Weihnachtsfest mit vielen glücklichen Stunden und tollen Geschenken.

