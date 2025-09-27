Berlin: 37. Familientreffen in Berlin-Ost

Samstag, 27. September 2025, 14:00 - 19:00



Vielleicht kommt Ihr aus Berlin oder Ost-Brandenburg und hast ab 14:00 Uhr Zeit und habt Lust nach Hellersdorf zu kommen um Euch mit anderen Diabetes Kinder bzw. Ihren Eltern auszutauschen oder einfach nur ein Kaffee zu trinken? und Marshmallow zu flambieren.

Diesmal gibts Kaffee und Kuchen, wenn jemand was mitbringt und es werden die Ferien ausgewertet.

Wir treffen uns in einem Familienzentrum, nahe Berlin Marzahn/Ahrensfelde das nur für uns aufmacht.

Ach so, bis jetzt sind wir eine kleine ungezwungene Gruppe mit DM Kids (3-15 Jahre) und eine Menge Geschwister im alter von 3 Monate bis 15 Jahren, es sind immer ca 15 Kids die den Weg finden.



Wir treffen uns seit über 6 Jahren, auch mal auf dem Spielplatz, mit dem Ziel, daß die Kids einfach sehen, es gibt auch andere Kinder mit DM, also erwartet keine Vorträge, sondern ein Austausch von Fragen oder Sorgen und Tipps für diese, für Eltern die möchten oder einfach nur Kaffee schlürfen.

Wer will einfach PN oder auf den Beitrag antworten oder direkt

andreazza@gmx.de oder 0173-9830873 kurz melden, so das wir wissen wie viel Kaffee wir kochen müßen ;O).

Andre