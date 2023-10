12. Diabetes-Charity-Gala würdigt Menschen und ihr Leben mit Diabetes

Berlin, 16. Oktober 2023 – diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe richtet am 19. Oktober 2023 im TIPI am Kanzleramt in Berlin die 12. Diabetes-Charity-Gala aus. Neben Politikern und Prominenten werden wieder viele Menschen mit Diabetes erwartet, die mit ihrer ganz persönlichen Geschichte zur Aufklärung über die chronische Erkrankung Diabetes mellitus beitragen. Inklusive Dunkelziffer gibt es inzwischen 11 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland und jede Minute kommt eine Neuerkrankung hinzu. Die Gala rückt aus diesem Grunde Diabetes mellitus einmal im Jahr in den besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Es werden in diesem Jahr Spenden für zwei karitative Spendenprojekte gesammelt. Das Programm eröffnet Paulina Behrendt mit einem Poetry Slam über Diabetes, gefolgt von der Key Note der Journalistin Helene Bubrowski (FAZ). Als Promi-Paten haben die Moderatorinnen Vera Int-Veen, Annie Heger und Anastasia Zampounidis sowie der Sänger Samuel Rösch, die Schauspielerin Ina Paule Klink und die Influencerin Lyn Künstner zugesagt. Höhepunkt der Gala ist die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises, die Laudatio hierzu hält Schauspielerin Stefanie Stappenbeck. Durch die Gala führt das Moderatorenpaar Nicole Mattig-Fabian und Dr. Jens Kröger, Geschäftsführerin beziehungsweise Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Als Music Act hat Philipp Dittberner zugesagt.

Zur Gala haben sich diverse Gesundheitspolitiker sowie Prominente wie Christoph Daum angekündigt. Im Fokus des Abends bleiben aber die Menschen mit Diabetes sowie die Spenden für den guten Zweck. Im Vorfeld konnten schon viele Großspenden für folgende Spendenprojekte generiert werden: Das „Postnatale Diabetesprävention bei Gestationsdiabetikerinnen“ sowie für die Social-Media Awareness-Kampagne „#SagEsLaut #SagEsSolidarisch“.

Das Finale der Gala ist wie jedes Jahr die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises, überreicht von den Kindern von Thomas Fuchsberger, Jenny und Julien Fuchsberger. In diesem Jahr wird die Laudatio von Schauspielerin Stefanie Stappenbeck gehalten. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro stiftete die MedTriX Group.

Die Diabetes-Charity-Gala wird in diesem Jahr unterstützt von MedTriX, Abbott, Boehringer, Dexcom, Medtronic, Wort&Bild, IKK classic, Melitta, Perfood, Oviva.

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 16.10.2023