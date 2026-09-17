Umfrage: Brauchen Kinder mit Typ-1-Diabetes wirklich ein Smartphone für ihre Diabetes-Technik?

Viele Familien kennen die Situation: Das Smartphone ist für Kinder und Jugendliche längst nicht mehr nur Kommunikations- oder Unterhaltungsgerät, sondern oft ein wichtiger Bestandteil der Diabetes-Technik. Es hält die Verbindung zu Sensoren oder Pumpensystemen aufrecht und ermöglicht die Weitergabe von Glukosedaten an Eltern und Betreuungspersonen.

Doch gerade in der Schule kann das zu Problemen führen. Handynutzung ist teilweise eingeschränkt, das Gerät kann vergessen werden, der Akku ist leer oder Bluetooth und Internet funktionieren nicht zuverlässig. Gleichzeitig bringt ein Smartphone natürlich auch Spiele, soziale Medien und andere Ablenkungen mit sich.

Helder Rocha Pereira, selbst Vater eines Mädchens mit Typ-1-Diabetes, möchte deshalb genauer wissen, wie groß dieses Problem für andere Familien tatsächlich ist.

In einer kurzen anonymen Umfrage fragt er unter anderem:

Muss das Kind in der Schule ein Smartphone wegen seiner Diabetes-Technik mitführen?

Welche Probleme entstehen dadurch im Alltag?

Wie häufig kommt es zu Unterbrechungen der Datenübertragung?

Wie interessant wäre ein spezielles Gerät, das ausschließlich die notwendige Verbindung zur Diabetes-Technologie sicherstellt – ohne Spiele und soziale Medien?

Welche Eigenschaften wären dabei besonders wichtig?

Die Umfrage dient auch dazu, den Bedarf für eine mögliche zukünftige technische Lösung zu untersuchen. Die Ergebnisse könnten später in die Entwicklung eines entsprechenden Produkts einfließen, das gegebenenfalls auch kommerziell angeboten wird.

Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Namen, E-Mail-Adressen, Schulen, Kliniken oder individuelle Gesundheitsdaten werden nicht abgefragt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse soll nach Abschluss der Umfrage auch der Community zur Verfügung gestellt werden.

Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten.

👉 Hier geht es zur Umfrage:

https://forms.cloud.microsoft/e/J5icQDjeur?origin=lprLink

Wir sind gespannt, wie ihr das Thema erlebt: Ist das Smartphone für eure Kinder notwendiger Bestandteil der Diabetes-Therapie – oder manchmal eher zusätzliche Belastung?