Sugar Sense: CGM-Werte auf vielen Geräten und Familien-Following

Mit Sugar Sense steht eine unabhängige Begleit-App zur Verfügung, die Glukosewerte unter anderem aus FreeStyle Libre, Dexcom und Nightscout auf verschiedenen Geräten anzeigen kann. Besonders interessant für Familien: Alarme und das sogenannte Care Circle Familien-Following gehören nach Angaben des Anbieters zu den dauerhaft kostenlosen Funktionen. Wir haben beim Entwickler genauer nachgefragt.

Viele Familien kennen die Situation: Die Glukosewerte des Kindes sollen nicht nur auf einem Smartphone sichtbar sein, sondern vielleicht auch auf dem Computer, einer Smartwatch oder auf dem Smartphone eines weiteren Familienmitglieds.

Hier setzt die App Sugar Sense an. Sie versteht sich als zusätzliche CGM-Begleit- und Follower-App und kann Glukosedaten aus verschiedenen Quellen zusammenführen.

Unterstützt werden unter anderem:

FreeStyle Libre über LibreLinkUp

Dexcom über Dexcom Share

Nightscout

Apple Health und Health Connect

manuelle Eingabe

Die Werte können anschließend auf verschiedenen Plattformen angezeigt werden, darunter iPhone, Android, Webbrowser, Windows und Mac. Auch eine Browser-Erweiterung und eine Alexa-Anbindung stehen zur Verfügung.

Für Familien besonders interessant: Care Circle

Eine zentrale Funktion von Sugar Sense ist das Familien-Following „Care Circle“.

Damit können Eltern oder andere Familienmitglieder Glukosewerte verfolgen und entsprechende Benachrichtigungen erhalten.

Das vorgesehene Modell für Familien mit jüngeren Kindern ist dabei, dass ein Elternteil das Sugar-Sense-Konto führt und die CGM-Verbindung einrichtet. Das Kind selbst muss Sugar Sense nicht installieren.

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Sugar Sense an Erwachsene richtet. Eine technische Altersverifikation gibt es allerdings nicht. Bei Personen unterhalb der jeweiligen Altersgrenze für die digitale Einwilligung – in Deutschland grundsätzlich 16 Jahre – ist nach Angaben des Anbieters die Beteiligung der Sorgeberechtigten erforderlich.

Alarme können teilweise den Lautlos-Modus durchbrechen

Interessant für Eltern dürften insbesondere die Alarmfunktionen sein.

Unter iOS verwendet Sugar Sense nach Angaben des Entwicklers Apples Funktion „Critical Alerts“. Apple muss die Nutzung dieser Funktion für eine App gesondert genehmigen. Für Sugar Sense sei diese Genehmigung erteilt worden.

Wenn Nutzer die entsprechende Berechtigung vergeben haben, kann beispielsweise ein Alarm bei einem sehr niedrigen Glukosewert auch bei aktiviertem Stummschalter oder Fokus-Modus mit Ton ausgegeben werden.

Unter Android gibt es ebenfalls einen speziellen Alarmkanal, der bei entsprechender Berechtigung den „Nicht stören“-Modus umgehen kann.

Allerdings gibt es wichtige Einschränkungen.

Sugar Sense erhält die Werte nicht direkt vom Sensor. Vereinfacht läuft die Datenübertragung beispielsweise so:

CGM → Hersteller-App bzw. Hersteller-Cloud → Sugar Sense → Smartphone

Der Sugar-Sense-Server ruft die Werte nach Angaben des Anbieters etwa alle fünf Minuten ab.

Sind das Smartphone ausgeschaltet, die Internetverbindung unterbrochen oder die Server des CGM-Herstellers nicht erreichbar, kann auch Sugar Sense keinen Alarm zuverlässig auslösen.

Deshalb wichtig

Sugar Sense sollte niemals die offiziellen Alarmfunktionen des jeweiligen CGM-Systems ersetzen.

Der Anbieter selbst empfiehlt ausdrücklich, die Alarme der offiziellen CGM-App weiterhin eingeschaltet zu lassen.

Wir würden Sugar Sense deshalb nicht als Ersatz, sondern als zusätzliche Follower- und Alarmmöglichkeit betrachten.

Keine offizielle Kooperation mit Abbott oder Dexcom

Ein wichtiger Punkt bei der Einordnung: Sugar Sense ist eine unabhängige Drittanbieter-App.

Eine offizielle Kooperation mit Abbott oder Dexcom besteht derzeit nicht.

Nach Angaben des Entwicklers nutzt Sugar Sense für FreeStyle Libre die LibreLinkUp-Datendienste und für Dexcom Dexcom Share. Dazu werden die jeweiligen Zugangsdaten des Nutzers verwendet.

Mit Dexcom seien bereits Gespräche über eine offizielle Anbindung über das Partnerprogramm des Unternehmens aufgenommen worden. Eine entsprechende Vereinbarung besteht derzeit jedoch noch nicht.

Für Abbott gibt es laut Sugar Sense aktuell keinen entsprechenden offiziellen Integrationsweg.

Das bedeutet auch: Ändert ein Hersteller seine Schnittstellen oder beschränkt den Zugriff, kann die Verbindung zu Sugar Sense vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigt werden.

Der Entwickler betont deshalb ebenfalls, dass die offizielle CGM-App das primäre System bleiben soll.

Was kostet Sugar Sense?

Die App wird zwar mit In-App-Käufen angeboten, die wesentlichen Funktionen für die Glukoseüberwachung und das Familien-Following sollen nach Angaben des Anbieters jedoch dauerhaft kostenlos bleiben.

Kostenlos sind unter anderem

Glukoseanzeige auf iPhone und Android

Alarme einschließlich Critical Alerts

Care Circle Familien-Following

Web-Dashboard

Browser-Erweiterung

Windows-Taskleiste

Mac-Menüleiste

Alexa-Anbindung

Statistiken und Logbuch

CSV-Export

Apple-Health-Anbindung

Ein Premium-Abo wird unter anderem benötigt für

Apple-Watch-App und Komplikationen

Live Activity auf dem iPhone-Sperrbildschirm

automatischen Notfall-Telefonanruf bei schwerer Unterzuckerung

KI-Essensscanner und weitere KI-Funktionen

CarPlay

Medikamentenerinnerungen

PDF-Berichte

Eine Wear-OS-Version für Android-Smartwatches ist nach Angaben des Anbieters in Vorbereitung und soll ebenfalls Teil des Premium-Angebots werden.

Nach Aussage des Entwicklers sollen weder die normalen Alarme noch das Familien-Following hinter einer Bezahlschranke stehen.

Datenschutz: Gesundheitsdaten in der EU, Verarbeitung teilweise in den USA

Da Sugar Sense Glukosewerte und damit besonders sensible Gesundheitsdaten verarbeitet, haben wir auch zum Datenschutz nachgefragt.

Betreiber ist die Retarget OÜ mit Sitz in Tallinn, Estland.

Die dauerhaft gespeicherten Gesundheits- und Kontodaten befinden sich nach Angaben des Unternehmens in einer MongoDB-Atlas-Datenbank auf AWS-Servern in Irland.

Die Zugangsdaten für die CGM-Dienste werden laut Sugar Sense vor der Speicherung mit AES-256-GCM verschlüsselt.

Allerdings findet nicht die gesamte Verarbeitung innerhalb der EU statt.

Der Anwendungsserver, der Glukosewerte abruft und Push-Benachrichtigungen auslöst, befindet sich derzeit bei DigitalOcean in den USA. Dort würden die Daten nach Angaben des Unternehmens lediglich vorübergehend verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert.

Daneben kommen unter anderem Apple und Google für Push-Benachrichtigungen sowie Twilio für die optionale Notfall-Telefonfunktion zum Einsatz.

Für die freiwillige KI-Essensanalyse wird Anthropic verwendet.

Sugar Sense gibt an, keine Gesundheitsdaten zu verkaufen und keine Werbung innerhalb des Dienstes zu schalten. Nutzer sollen ihr Konto einschließlich der gespeicherten Gesundheitsdaten direkt innerhalb der App löschen können.

Noch kein unabhängiger Penetrationstest

Auch nach der technischen Sicherheit haben wir gefragt.

Sugar Sense hat im August 2026 nach eigenen Angaben eine interne Sicherheitsüberprüfung aus Code-Audit und Prüfung der Infrastruktur durchgeführt.

Unter anderem werden CGM-Zugangsdaten verschlüsselt gespeichert und die Verbindungen per TLS abgesichert.

Eine unabhängige externe Sicherheitsprüfung bzw. ein externer Penetrationstest wurde bislang allerdings noch nicht durchgeführt.

Der Anbieter hat angekündigt, einen solchen Test als nächsten Schritt durchzuführen und uns über das Ergebnis zu informieren.

Gerade weil hier Gesundheitsdaten und Zugangsdaten zu CGM-Diensten verarbeitet werden, werden wir diesen Punkt weiter beobachten.

Unsere Einschätzung

Sugar Sense bietet einige Funktionen, die gerade für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes interessant sein können.

Besonders spannend finden wir die Kombination aus:

Familien-Following

zusätzlichen Alarmmöglichkeiten

Unterstützung verschiedener CGM-Datenquellen

Anzeige auf sehr vielen unterschiedlichen Geräten

dauerhaft kostenlosen grundlegenden Alarm- und Following-Funktionen

Gleichzeitig sollte man wissen, dass es sich um eine unabhängige Drittanbieter-App ohne derzeitige offizielle Kooperation mit Abbott oder Dexcom handelt.

Auch die Verarbeitung von Gesundheitsdaten über einen Server in den USA und der bislang noch fehlende unabhängige Sicherheitstest sollten bei der persönlichen Entscheidung berücksichtigt werden.

Sugar Sense ersetzt weder die offizielle CGM-App noch einen Empfänger des jeweiligen Herstellers. Die offiziellen Alarmfunktionen des CGM-Systems sollten immer aktiviert bleiben.

Wer zusätzliche Möglichkeiten zur Anzeige und zum Familien-Following sucht, für den kann Sugar Sense dennoch einen Blick wert sein.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur App, zu Datenschutz, Kosten und unterstützten Systemen gibt es direkt beim Anbieter unter sugarsense.io

Hinweis: Dieser Artikel stellt Sugar Sense redaktionell vor und ist keine medizinische Empfehlung. Angaben zu Funktionen, Datenschutz und technischer Umsetzung beruhen auf den Informationen des Anbieters vom August 2026. Funktionen und Konditionen können sich ändern.