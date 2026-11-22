Fruchtig, frisch und weniger süß – SugrSugr erweitert sein Sortiment um eine neue Geschmacksrichtung! Nach Himbeere, Pfirsich und Maracuja gibt es den praktischen Carb Shot jetzt auch mit Apfelgeschmack.

Die neue Sorte soll laut Hersteller wie ein knackiger grüner Apfel schmecken. Dank natürlichem Aroma steht dabei ein authentischer Apfelgeschmack im Vordergrund – ohne künstlich wirkende Süße.

Das Besondere an der neuen Sorte:

🍏 Frisch und knackig: Geschmack wie ein grüner Apfel.

Geschmack wie ein grüner Apfel. 🌿 Natürliches Aroma: Fruchtiger Apfelgeschmack statt künstlicher Süße.

Fruchtiger Apfelgeschmack statt künstlicher Süße. ✨ Weniger süß: Eine interessante Alternative zu den bisherigen Sorten Himbeere, Pfirsich und Maracuja.

Eine interessante Alternative zu den bisherigen Sorten Himbeere, Pfirsich und Maracuja. 💪 Bewährte Kohlenhydratmenge: 20 Gramm Kohlenhydrate in einem handlichen 30-ml-Fläschchen.

Die wiederverschließbaren Carb Shots sind praktische Begleiter im Alltag mit Typ-1-Diabetes – ob in der Schule, beim Sport oder unterwegs. Bei Unterzuckerungen ist allerdings zu beachten, dass nicht alle enthaltenen Kohlenhydrate gleich schnell aufgenommen werden.

Von Menschen mit Typ-1-Diabetes für Menschen mit Typ-1-Diabetes entwickelt

Hinter SugrSugr stehen drei Gründer, die selbst mit Typ-1-Diabetes leben und ihre Alltagserfahrungen in die Produktentwicklung einbringen. Für ihre innovative Idee wurde das Startup 2026 mit dem Startup-Preis der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) ausgezeichnet.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Geschmacksrichtung ist euer Favorit? Himbeere, Pfirsich, Maracuja oder der neue Apfel? 🍏

Weitere Infos gibt es direkt auf der Webseite von SugrSugr.

Redaktioneller Hinweis: Diabetes-Kids berichtet unabhängig über interessante Neuigkeiten und Produkte rund um Typ-1-Diabetes. Für diesen Beitrag haben wir weder eine Vergütung noch eine sonstige Gegenleistung erhalten.