mellitus one schließt zum Jahresende

Nach mehr als zehn Jahren wird mellitus one zum Jahresende 2026 schließen.

Diese Entscheidung ist Inhaberin Hanna Barat nicht leichtgefallen. Viele Familien kennen und schätzen die praktischen und liebevoll gestalteten Bauchbänder von mellitus one, die Kinder und Jugendliche mit Diabetes häufig über viele Jahre begleitet und ihnen den Alltag mit Pumpe und Zubehör erleichtert haben.

Da Hanna inzwischen zusätzlich als Lehrerin arbeitet, möchte sie sich künftig mehr Zeit für ihre Familie und persönliche Freiräume nehmen. Wir können diese Entscheidung gut verstehen – auch wenn wir es sehr bedauern, dass damit ein besonderes Angebot für Familien mit Diabetes wegfallen wird.

Bis zum Jahresende besteht noch die Möglichkeit, die Produkte von mellitus one zu bestellen. Wer bereits ein Lieblingsmodell hat oder sich noch einmal mit Bauchbändern eindecken möchte, sollte daher rechtzeitig im Onlineshop vorbeischauen.

Weitere Informationen und Bestellungen:

www.mellitus-one.de

Wir bedanken uns bei Hanna für ihr langjähriges Engagement und dafür, dass sie mit ihren Produkten so vielen Kindern, Jugendlichen und Familien den Alltag erleichtert hat. Für ihren weiteren beruflichen und privaten Weg wünschen wir ihr von Herzen alles Gute!