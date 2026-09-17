DiaElements Survival Guide: Orientierung für die ersten Wochen nach der Typ-1-Diagnose

Die Diagnose Typ-1-Diabetes bei einem Kind stellt den Familienalltag von einem Moment auf den anderen auf den Kopf. Plötzlich geht es um Insulin, Glukosewerte, Kohlenhydrate, Sensoren, Unterzuckerungen und viele neue Entscheidungen – während gleichzeitig erst einmal verarbeitet werden muss, was die Diagnose für das eigene Kind und die ganze Familie bedeutet.

Genau für diese erste, oft besonders überwältigende Zeit hat DiaElements einen kostenlosen „T1D Survival Guide – Die ersten 4 Wochen mit Typ-1-Diabetes“ zusammengestellt.

Der Guide versteht sich ausdrücklich nicht als medizinisches Lehrbuch, sondern als emotionaler und praktischer Begleiter. Medizinische Entscheidungen wie Insulindosierungen, Zielwerte oder Notfallmaßnahmen sollen weiterhin mit dem behandelnden Diabetes-Team abgestimmt werden.

Schritt für Schritt durch die ersten Wochen

Besonders hilfreich finden wir den Aufbau entlang der ersten Zeit nach der Diagnose. Der Guide begleitet Familien von den ersten Tagen im Krankenhaus über die Schulung und Entlassung bis hin zum Aufbau einer neuen Routine zu Hause.

Dabei werden beispielsweise Themen angesprochen wie:

Was muss ich unmittelbar nach der Diagnose überhaupt wissen?

Welche Fragen sollte ich dem Diabetes-Team stellen?

Was sollte vor der Entlassung aus der Klinik geklärt sein?

Was gehört in ein Notfall-Set?

Wie kann der Einstieg in Kita oder Schule vorbereitet werden?

Wie findet man nach und nach eine neue Routine im Familienalltag?

Auch der Austausch mit anderen betroffenen Familien wird ausdrücklich empfohlen – etwas, das wir aus vielen Jahren Diabetes-Kids nur unterstreichen können.

Nicht alles auf einmal können müssen

Ein wichtiger Gedanke zieht sich durch den gesamten Guide: Eltern müssen nach der Diagnose nicht sofort alles beherrschen.

Gerade in den ersten Tagen prasseln unzählige neue Informationen auf die Familie ein. Der Guide versucht deshalb, die Themen in kleine, überschaubare Schritte zu unterteilen und Eltern auch emotional zu entlasten.

Denn neben Glukosewerten, Insulin und Technik geht es in dieser Zeit eben auch um Angst, Unsicherheit, Schlafmangel und die Frage: Wie schaffen wir das als Familie?

Praktische Checklisten für den Alltag

Zusätzlich enthält der Guide mehrere sogenannte „Survival-Checklisten“, die als kurze Orientierungshilfen gedacht sind.

Dazu gehören unter anderem Checklisten für:

Großeltern und Babysitter,

Kita und Schule,

Kindergeburtstage,

Notfallsituationen,

sowie Hinweise zu organisatorischen und sozialrechtlichen Themen.

Gerade die Idee, wichtige Informationen kompakt für Großeltern, Betreuungspersonen oder Lehrkräfte zusammenzustellen, finden wir sehr sinnvoll. Denn nach der Diagnose müssen häufig innerhalb kürzester Zeit viele Menschen im Umfeld eines Kindes mit Typ-1-Diabetes informiert und einbezogen werden.

Wichtig: Orientierung ersetzt keine individuelle Beratung

Bei medizinischen und sozialrechtlichen Fragen sollte der Guide aus unserer Sicht als erste Orientierung verstanden werden.

Insulinbedarf, Hypobehandlung, Zielwerte oder der Umgang mit erhöhten Glukosewerten sind individuell und können sich je nach Alter des Kindes, Therapieform und verwendetem System unterscheiden. Auch Themen wie Pflegegrad oder Schwerbehindertenausweis hängen von der jeweiligen Situation und einer individuellen Prüfung ab.

Deshalb gilt – wie DiaElements selbst im Guide betont – bei allen konkreten Therapiefragen: Das behandelnde Diabetes-Team ist die entscheidende Anlaufstelle.

Unser Fazit

Wir finden die Idee hinter dem DiaElements Survival Guide sehr gelungen.

Gerade frisch diagnostizierte Familien brauchen am Anfang nicht noch ein weiteres umfangreiches Lehrbuch, sondern häufig zunächst jemanden, der sagt:

Was ist jetzt wirklich wichtig – und was kann noch warten?

Genau dabei kann der Guide helfen. Er vermittelt Orientierung, versucht Ängste zu nehmen und zeigt, dass sich ein Alltag mit Typ-1-Diabetes Schritt für Schritt entwickeln darf.

Und vielleicht ist genau das in den ersten Tagen nach der Diagnose eine der wichtigsten Botschaften überhaupt:

Ihr müsst nicht heute schon alles können.

👉 Den kostenlosen T1D Survival Guide von DiaElements findet ihr unter

https://go.diaelements.de/Diabeteskids_Guide