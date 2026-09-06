Wichtige Adressen für Kinder und Jugendliche mit Typ1 Diabetes!
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Selbsthilfegruppen
Austausch, Unterstützung und Kontakte zu anderen Familien in eurer Region.
Kliniken & Ärzte
Kinderdiabetologische Ambulanzen, Praxen, Kliniken und Diabetes-Teams.
Schulung & Reha
Schulungsangebote sowie Kur- und Reha-Einrichtungen für Kinder und Familien.
Firmen & Hersteller
Ansprechpartner rund um Diabetes-Technik, Insulin, Pens und Zubehör.
Was gibt es in eurer Nähe?
Findet Kliniken, Selbsthilfegruppen, Betreuungspersonen und weitere Ansprechpartner direkt in eurer Umgebung.
Diabetes-Paten
Erwachsene mit Typ-1-Diabetes geben ihre Erfahrungen weiter und begleiten Kinder und Jugendliche ein Stück auf ihrem Weg.Diabetes-Paten kennenlernen →
Gut begleitet ins Erwachsenenalter
Für den Wechsel aus der Kinderdiabetologie sammeln wir geeignete Folge-Diabetologen für junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes.Folge-Diabetologen finden →
Hersteller & Diabetes-Technik
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Selbsthilfe, Diabetologe, Betreuung, Pate, Schulung, Kinderdiabetologen
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