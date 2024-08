Hallo, die Zuckerschnuten Schlewig Holstein brauchen Eure Hilfe.

Das für unsere Kinder, die an Diabetes Typ1 erkrankt sind, so wichtige, jährliche Pfingstcamp steht bald auf der Kippe. Unser Hauptsponsor-und damit eine sehr großzügige Spende-fällt zukünftig wegfallen. Das Camp 2025 wird gerade noch so klappen, aber danach wird es sehr knapp.

Damit wir weiterhin für die Kids das Camp in Plön planen können, wollen wir Spenden sammeln unter diesem Link.

Quellverweis: Aufruf der Zuckerschnuten vom 18.8.2024

Die Zuckerschnuten Schleswig-Holstein sind eine große Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie deren Familien. Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 2005 von Andrea Witt, einer betroffenen Mutter und ihrer Familie, die eine Plattform für den Austausch und die gegenseitige Unterstützung schaffen wollten.

Was machen die Zuckerschnuten?

Regelmäßige Treffen : Sie organisieren monatliche Treffen, bei denen sich die Mitglieder austauschen und voneinander lernen können.

: Sie organisieren monatliche Treffen, bei denen sich die Mitglieder austauschen und voneinander lernen können. Veranstaltungen und Ausflüge : Es werden regelmäßig Events wie Ausflüge in Freizeitparks, Sportveranstaltungen und Workshops organisiert.

: Es werden regelmäßig Events wie Ausflüge in Freizeitparks, Sportveranstaltungen und Workshops organisiert. Aufklärung und Unterstützung : Die Gruppe bietet Informationsveranstaltungen zu Themen wie Ernährung, Insulintherapie und psychologische Unterstützung an.

: Die Gruppe bietet Informationsveranstaltungen zu Themen wie Ernährung, Insulintherapie und psychologische Unterstützung an. Netzwerkbildung: Sie fördern den Kontakt zu Ärzten, Ernährungsberatern und anderen Fachleuten, um eine umfassende Betreuung zu gewährleisten.

Die Zuckerschnuten haben sich im Laufe der Jahre zu einer sehr wichtigen Anlaufstelle für Familien in Schleswig-Holstein entwickelt, die mit Typ-1-Diabetes leben. Ihre Arbeit trägt dazu bei, das Leben der Betroffenen zu erleichtern und ihnen Mut zu machen.