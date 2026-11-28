Macht mit beim großen Diabetes-Kids Klinikcheck und helft anderen Familien, eine passende kinderdiabetologische Betreuung zu finden. Auch wenn eure Einrichtung bisher nicht auf unserer Liste steht, könnt ihr sie bewerten.

Fühlt ihr euch bei eurem Diabetesteam gut aufgehoben? Seid ihr mit der Beratung, der Erreichbarkeit und der Unterstützung im Alltag zufrieden? Oder gibt es Dinge, die ihr euch anders wünscht?

Ein gutes kinderdiabetologisches Team ist für Familien weit mehr als eine medizinische Anlaufstelle. Es begleitet Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben, unterstützt Eltern bei ihren Fragen und hilft dabei, den Diabetesalltag in Kita, Schule, Freizeit und Familie möglichst gut zu meistern.

Anfang 2027 vergeben wir bereits zum zehnten Mal in Folge unsere Urkunde „AUSGEZEICHNETE KLINIK FÜR KIDS MIT DIABETES“ . Grundlage dafür sind eure Erfahrungen und Bewertungen im großen Diabetes-Kids Klinikcheck.

Was wird beim Klinikcheck bewertet?

Der Fragebogen mit insgesamt 16 Fragen wurde auf Grundlage von Gesprächen mit Eltern und Kinderdiabetologen entwickelt. Er berücksichtigt unter anderem folgende Themen:

Erreichbarkeit und kurzfristige Termine bei Schwierigkeiten

Verfügbare Therapieformen und Einsatz von Diabetes-Technologien

Zusammensetzung des Diabetesteams

Schulungsangebote und Unterstützung im Familienalltag

Hilfe bei Problemen in Kita und Schule

Nutzung digitaler Diabetesdaten zur Therapieanpassung

Möglichkeit einer telefonischen oder virtuellen Sprechstunde

Das persönliche Gefühl, gut beraten und aufgehoben zu sein

So möchten wir die Erfahrungen von Familien sichtbar machen und ihnen eine zusätzliche Orientierung bei der Wahl einer geeigneten Klinik oder Praxis geben.

Diese Kliniken und Praxen wurden besonders gut bewertet

Die folgende Übersicht umfasst 74 kinderdiabetologische Einrichtungen in Deutschland, die im Rahmen unserer letzten veröffentlichten Auswertung häufig und überdurchschnittlich gut bewertet wurden. Berücksichtigt wurden dabei die Bewertungen aus den jeweils vorausgegangenen 24 Monaten.

Stand der letzten veröffentlichten Auswertung: 3. Juli 2026. Die Liste ist nach Postleitzahlen sortiert und stellt keine Rangliste dar. Sie dient als bisheriger Bewertungsstand für die bevorstehende Award-Vergabe 2027.

PLZ / Ort Klinik / Praxis 01307 Dresden Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden 04103 Leipzig Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin 06120 Halle/Saale Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 08280 Aue HELIOS Klinikum Aue 09116 Chemnitz Klinikum Chemnitz gGmbH 10365 Berlin Sana-Klinikum Lichtenberg 12351 Berlin Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche im Klinikum Neukölln 13353 Berlin Campus Virchow-Klinikum SPZ – Diabetes 14050 Berlin DRK-Kliniken Westend 14467 Potsdam Kinderdiabetologie Ernst von Bergmann Klinikum 16227 Eberswalde Werner Forßmann Krankenhaus 17495 Karlsburg Klinikum Karlsburg 21682 Stade Elbe Klinikum Stade 22149 Hamburg Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 22763 Hamburg Altonaer Kinderkrankenhaus 23538 Lübeck Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck 24105 Kiel Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel 25524 Itzehoe Klinikum Itzehoe 26133 Oldenburg Elisabeth-Kinderkrankenhaus 26603 Aurich Ubbo-Emmius-Klinik, Kinderklinik Aurich 26789 Leer Klinikum Leer 28755 Bremen Klinikum Bremen Nord 30173 Hannover Kinderkrankenhaus auf der Bult 32429 Minden Johannes Wesling Klinikum 33098 Paderborn St. Vincenz Krankenhaus 33617 Bielefeld Kinderzentrum Bethel 34125 Kassel Klinikum Kassel 37075 Göttingen Uniklinik Göttingen 38518 Gifhorn Helios Klinikum Gifhorn 40225 Düsseldorf Universitätsklinikum, Klinik für Allgemeine Pädiatrie 41239 Mönchengladbach Städtische Kliniken, Elisabeth-Krankenhaus 42859 Remscheid Sana Klinik Remscheid 44791 Bochum Universitäts-Kinderklinik 45138 Essen Elisabeth-Krankenhaus Essen 46397 Bocholt St. Agnes Hospital Bocholt 46483 Wesel Marien-Hospital 47055 Duisburg Klinikum Duisburg, Pädiatrische Diabetologie 48155 Münster (Westfalen) Dr. med. Ralph Ziegler 48653 Coesfeld Christophorus Kliniken Coesfeld 49074 Osnabrück Christliches Kinderhospital Osnabrück 49377 Vechta Marienhospital, Kinderklinik 50735 Köln Kinderklinik Amsterdamer Straße 52222 Stolberg Bethlehem Krankenhaus 52353 Düren St. Marien Hospital, Abteilung für Kinder und Jugendliche 56073 Koblenz Gemeinschaftsklinikum Mayen-Koblenz, Kinderklinik Kemperhof 57072 Siegen DRK Kinderklinik Siegen 57548 Kirchen (Sieg) DRK Krankenhaus Kirchen 59063 Hamm Evangelisches Krankenhaus Hamm 59227 Ahlen St. Franziskus-Hospital 59759 Arnsberg Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) – Klinikum Hochsauerland GmbH 60316 Frankfurt Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital 60590 Frankfurt Klinikum der J.-W. Goethe Universität 63450 Hanau Klinikum Hanau – Diabetesambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 64287 Darmstadt Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret 65929 Frankfurt/M. Varisano Klinikum Frankfurt Höchst 66539 Neunkirchen Kinderklinik Kohlhof 67065 Ludwigshafen St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus 67346 Speyer Diakonissen Stiftungskrankenhaus Speyer 67550 Worms Klinikum Worms, Kinderklinik 69120 Heidelberg Uniklinik Heidelberg, Kinderklinik und Poliklinik 70174 Stuttgart Olgahospital 71032 Böblingen Kinderklinik, Klinikverbund Südwest, Böblingen 71364 Winnenden Rems-Murr-Klinik 72076 Tübingen Diabetes-Ambulanz 80638 München Klinikum Dritter Orden 80804 München Klinikum Schwabing 84036 Landshut Kinderkrankenhaus St. Marien 86633 Neuburg St. Elisabeth Kinderklinik Neuburg an der Donau 89075 Ulm Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm 90419 Nürnberg Cnopf’sche Kinderklinik 90471 Nürnberg Klinikum Nürnberg Süd – Diabetesambulanz 91054 Erlangen Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche der Universität Erlangen-Nürnberg 97422 Schweinfurt MVZ Leopoldina 97980 Bad Mergentheim Diabetes Zentrum Bad Mergentheim

Wichtig: Nicht aufgeführt bedeutet keinesfalls schlechter! Auch viele andere Diabetesteams leisten hervorragende Arbeit. Für die Aufnahme in unsere Liste benötigen wir jedoch eine ausreichende Zahl von Bewertungen. Unsere Auszeichnung basiert auf den Rückmeldungen von Familien und ist keine medizinische Zertifizierung oder unabhängige Prüfung der Behandlungsqualität. Wir aktualisieren die Liste regelmäßig.

Ein großes Dankeschön an die Diabetesteams!

Seit vielen Jahren begleiten uns die Rückmeldungen von Familien und zeigen, wie wertvoll die Arbeit engagierter Kinderdiabetologinnen und Kinderdiabetologen, Diabetesberaterinnen und Diabetesberater sowie aller weiteren Mitglieder der Diabetesteams ist. Mit unserer zehnten Award-Vergabe möchten wir auch 2027 dieses Engagement würdigen.

Macht mit – jede ehrliche Bewertung hilft! Ob Lob oder konstruktive Kritik: Eure Erfahrungen helfen anderen Familien und machen gute Betreuung sichtbar. Jetzt Klinik oder Praxis bewerten »

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Vielen Dank für eure Unterstützung!

Euer Diabetes-Kids Team