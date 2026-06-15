Teplizumab: Neue FDA-Zulassung bei frisch diagnostiziertem Typ-1-Diabetes – warum Früherkennung immer wichtiger wird

In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA eine wichtige Erweiterung der Zulassung für Tzield, den Wirkstoff Teplizumab, bekanntgegeben. Das Medikament darf dort nun auch bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 17 Jahren eingesetzt werden, die erst kürzlich mit einem klinisch manifesten Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurden. Ziel der Behandlung ist es, den Verlust der noch vorhandenen körpereigenen Insulinproduktion zu verlangsamen.

Das klingt zunächst sehr spektakulär – und tatsächlich ist diese Entwicklung medizinisch bedeutsam. Gleichzeitig ist eine sachliche Einordnung wichtig: Teplizumab heilt Typ-1-Diabetes nicht, ersetzt keine Insulintherapie und bedeutet auch nicht, dass betroffene Kinder ohne Insulin auskommen. Es geht vielmehr darum, den Autoimmunprozess, der die insulinproduzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse angreift, möglicherweise zu verlangsamen.

Was ist Teplizumab?

Teplizumab ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper. Vereinfacht gesagt greift er nicht direkt den Blutzucker an, sondern beeinflusst bestimmte Immunzellen, die beim Typ-1-Diabetes an der Zerstörung der insulinproduzierenden Betazellen beteiligt sind. Damit gehört Teplizumab zu den ersten Therapien, die nicht nur die Folgen des Typ-1-Diabetes behandeln, sondern an einem Teil des zugrunde liegenden Autoimmunprozesses ansetzen.

Typ-1-Diabetes entwickelt sich nach heutigem Verständnis in mehreren Stadien. In frühen Stadien können bereits diabetesbezogene Autoantikörper nachweisbar sein, obwohl noch keine klassischen Symptome bestehen. Im sogenannten Stadium 3 ist der Diabetes klinisch erkennbar: Kinder haben dann häufig starken Durst, müssen oft Wasser lassen, verlieren Gewicht, sind müde oder kommen im schlimmsten Fall mit einer Ketoazidose in die Klinik.

Was ist neu an der FDA-Entscheidung?

Teplizumab war in den USA bereits zur Verzögerung des Übergangs von Stadium 2 zu Stadium 3 zugelassen. Neu ist nun, dass die FDA den Einsatz auch bei Kindern und Jugendlichen erlaubt, bei denen Stadium 3 gerade erst diagnostiziert wurde. Die Zulassung stützt sich unter anderem auf die sogenannte PROTECT-Studie mit 328 Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 17 Jahren, die innerhalb von sechs Wochen nach der Diagnose in die Studie eingeschlossen wurden. Die Teilnehmenden erhielten zwei Behandlungszyklen mit jeweils 12 täglichen Infusionen – einmal zu Beginn und erneut nach etwa sechs Monaten.

Gemessen wurde unter anderem das sogenannte C-Peptid. Dieser Wert zeigt, wie viel Insulin der Körper noch selbst produziert. Nach rund 18 Monaten war der Rückgang der Betazellfunktion bei den mit Teplizumab behandelten Kindern geringer als in der Placebo-Gruppe. Das bedeutet: Die körpereigene Insulinproduktion konnte nicht erhalten, aber ihr Verlust offenbar verlangsamt werden.

Warum ist das für Familien wichtig?

Für Familien ist diese Entwicklung vor allem deshalb interessant, weil sie zeigt, dass sich die Forschung beim Typ-1-Diabetes zunehmend in eine neue Richtung bewegt. Neben Insulin, Pumpen, CGM-Systemen und automatisierten Insulinabgabesystemen rückt immer stärker die Frage in den Mittelpunkt: Können wir den Autoimmunprozess früher erkennen, besser verstehen und vielleicht gezielt beeinflussen?

Gerade für Kinder mit frisch diagnostiziertem Typ-1-Diabetes ist die sogenannte Restfunktion der Betazellen ein wichtiges Thema. Viele Familien kennen die „Remissionsphase“ oder „Honeymoon-Phase“, in der der Körper nach der Diagnose noch eine gewisse Menge Insulin selbst produziert. Eine länger erhaltene Restinsulinproduktion kann den Alltag erleichtern, ersetzt aber die Insulintherapie nicht.

Wichtig: Das ist keine Heilung und keine Behandlung für alle

So wichtig die FDA-Entscheidung ist: Teplizumab ist keine einfache Standardtherapie für alle Kinder mit Typ-1-Diabetes. Die Behandlung erfolgt als Infusion, erfordert eine sorgfältige ärztliche Überwachung und kann relevante Nebenwirkungen haben. Die FDA weist unter anderem auf Risiken wie Virus-Reaktivierungen, Veränderungen weißer Blutkörperchen, Zytokin-Freisetzungssyndrom, Hautausschlag, Erbrechen, Kopfschmerzen und erhöhte Leberwerte hin. Vor einer Behandlung müssen daher medizinische Voraussetzungen sehr genau geprüft werden.

Auch die FDA-Zulassung erfolgte beschleunigt auf Basis des verlangsamten C-Peptid-Rückgangs. Ob und in welchem Umfang sich daraus langfristig konkrete Vorteile im Alltag, bei der Stoffwechseleinstellung oder bei Folgekomplikationen ergeben, muss weiter untersucht werden.

Wie ist die Situation in Europa und Deutschland?

In der Europäischen Union ist Teplizumab unter dem Handelsnamen Teizeild zugelassen – allerdings derzeit für eine andere Situation: Es kann bei Erwachsenen und Kindern ab 8 Jahren mit Typ-1-Diabetes im Stadium 2 eingesetzt werden, um den Übergang in Stadium 3 zu verzögern. Stadium 2 bedeutet: Es liegen bereits Autoantikörper und auffällige Blutzuckerwerte vor, aber noch kein klinisch manifester, insulinpflichtiger Typ-1-Diabetes.

Für Deutschland läuft beziehungsweise lief hierzu auch die frühe Nutzenbewertung. Das IQWiG stellte fest, dass in der zugrunde liegenden Studie der Eintritt in Stadium 3 im Median um etwa zwei Jahre verzögert wurde, sah aber den Zusatznutzen gegenüber beobachtendem Abwarten insgesamt als nicht belegt an – unter anderem wegen offener Fragen zu Langzeitnutzen, Lebensqualität und Nebenwirkungen. Die endgültige Bewertung liegt beim Gemeinsamen Bundesausschuss.

Für Familien bedeutet das: Wer Fragen zu Früherkennung, Autoantikörper-Screening oder möglichen neuen Therapieoptionen hat, sollte dies mit dem betreuenden diabetologischen Team besprechen. Eine eigenständige Entscheidung oder Erwartungshaltung nach dem Motto „Das Medikament brauchen wir jetzt sofort“ wäre nicht sinnvoll.

Früherkennung wird wichtiger

Die aktuelle Entwicklung zeigt aber sehr deutlich: Früherkennung von Typ-1-Diabetes wird immer wichtiger. Denn Therapien wie Teplizumab setzen nicht erst bei Blutzuckerwerten im Alltag an, sondern bei der Frage, in welchem Stadium sich der Autoimmunprozess befindet. Damit entstehen neue Chancen, aber auch neue Fragen:

Was bedeutet es für eine Familie, wenn bei einem Kind ein Frühstadium festgestellt wird? Wie geht man mit der psychischen Belastung um? Welche Untersuchungen sind sinnvoll? Und was ist heute tatsächlich schon möglich – und was ist noch Forschung?

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Genau zu diesen Fragen veranstaltet Diabetes-Kids.de ein Webinar:

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Fazit

Die FDA-Entscheidung zu Teplizumab ist ein wichtiger Schritt in der Typ-1-Diabetes-Forschung. Sie zeigt, dass sich die Behandlungsperspektive langsam erweitert: weg von einer reinen Behandlung erhöhter Blutzuckerwerte, hin zu Ansätzen, die den Autoimmunprozess beeinflussen sollen.

Für Familien in Deutschland ist die Meldung vor allem ein Anlass, sich gut zu informieren – ohne falsche Hoffnungen, aber auch ohne die Bedeutung dieser Entwicklung kleinzureden. Typ-1-Diabetes bleibt weiterhin eine Erkrankung, die Insulin, Erfahrung und tägliches Management erfordert. Gleichzeitig entstehen durch Früherkennung und immunmodulierende Therapien neue Fragen und möglicherweise neue Wege, über die wir als Diabetes-Kids-Community sachlich und verständlich informieren möchten.

Quellverweis: https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fda-approves-drug-pediatric-stage-3-type-i-diabetes